कर्नाटक के चामराजनगर में प्रसाद खाने से 5 लोगों की मौत हो गई है। चामराजनगर के एसपी के मुताबिक 72 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीमार लोगों को-कामागेरे, कोलेगल और मैसूरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार लोगों में से 40 से अधिक को कोलेगल और हनूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि गंभीर रूप से बीमार लोगों को मैसूरु के के.आर. अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने चामराजनगर में प्रसाद खाने से 5 मृतकों और 72 अस्पताल में भर्ती होने पर कहा: कामगेरे गांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण फूड पॉइजनिंग की घटना हुई है। प्रधान सचिव और आयुक्त ने चमराजनगर स्वास्थ्य प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए मंड्या और मैसूर के डीएचओ को निर्देश दिया है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित कार्यक्रम अधिकारी 108 कॉल सेंटर पर कॉल की निगरानी कर रहा है और एम्बुलेंस की सेवाओं की देखरेख कर रहा है। आयुक्त ने एडीसी मैसूर को निजी एएलपी एम्बुलेंस की सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है। देखरेख और सुपरविजन के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारी राज्य मुख्यालय से जा रहे हैं। मृतकों की पहचान गोपीयम्मा (55), पप्पन्ना (50), शांता (20), अनीता (14) और अनिल (12) के रूप में हुई है। कुछ पीड़ितों का कहना है कि प्रसाद में मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।

