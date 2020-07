सरकार ने कहा- बच्चों को TV से पढ़ाओ, मंगलसूत्र गिरवी रख मां लाईं टीवी, ताकि बालक बनें होशियार

कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्कूल कॉलेज बंद हैं। बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज को लेकर कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिशानिर्देश भले ही आसानी से जारी कर दिए गए हों लेकिन गरीबी में जीवन काट रहे कई परिवार के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास भी दूर की कौड़ी साबित हो रही है।

ताजा मामला कर्नाटक का है। सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए टीवी के इस्तेमाल की बात कही। ऐसे में एक परिवार ऐसा है जहां बच्चों के पास टीवी नहीं है। गरीबी से मजबूर एक मां ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मंगलसूत्र गिरवी रख दिया जिससे कि टीवी खरीदी जा सके और उसके बच्चे पढ़ लिखकर काबिल बन सके। घर में टीवी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो महिला ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख पैसे लाई जिससे टीवी खरीदी गई।

Karnataka: Woman in Gadag mortgages her mangalsutra to buy television set for her children, following state govt’s decision to teach children through TV. Kasturi, the woman, says, “Teacher asked us to buy TV but we had no money. I can’t send children to neighbours house daily.” pic.twitter.com/eSnPDRno2t

— ANI (@ANI) July 31, 2020