राहुल गांधी पर फेंकी माला, सीधे गले में जा गिरी: वायरल हो रहा वीडियो, जांच शुरू

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को माला पहनाते आपने देखा होगा। लेकिन क्या कभी दूर से फेंक कर उन्हें माला पहनाते देखा है? अगर नहीं तो ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। समर्थक इसमें राहुल की ओर माला फेंकता है। माला हवा में लहराते हुए सीधे उनके गले में जाकर गिरती है। यह वीडियो असली है या नकली, क्लिप के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल, यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिप वायरल होने पर राहुल की सुरक्षा में बड़ी चूक की बात सामने आई है। लोग तर्क दे रहे हैं कि अगर राहुल पर माला फेंकी गई तो उन पर उस दौरान पत्थर भी फेंका जा सकता था। ऐसे में, पार्टी का कहना है कि वह इस वीडियो की जांच कराएगी।

आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव करीब हैं। 12 मई को यहां पर मतदान होगा, जबकि 15 मई को मतगणना होगी। राहुल इसी के मद्देनजर कर्नाटक में चुनाव प्रचार-प्रसार में लगे हैं। अभी वह अपने दो दिवसीय दौरे पर राज्य में आए हुए हैं।

ताजा मामला कर्नाटक के तुमकुर इलाके का है। रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष की ओर फूलों की माला फेंकी गई, जो भीड़ में से किसी ने फेंकी थी। यह वीडियो कई मीडिया चैनलों पर भी दिखाया गया है। राहुल रैली के दौरान प्रचार कर रहे थे। वह एक गाड़ी पर सवार थे। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में काले लिबास में सुरक्षाकर्मी भी थे। आसपास भीड़ जमा थी। लोग नारे लगा रहे थे। अचानक किनारे से राहुल की ओर फूलों की माला फेंकी जाती है, जो सीधे जाकर उनके गले में गिरती है।

Tumkur (Karnataka): Rahul Gandhi's rally video goes viral as a garland thrown from the crowd lands around Rahul's neck. The security lapse angle, in this matter, is being probed.

