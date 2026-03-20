शिवमोग्गा के तवारेकोप्पा लायन एंड सफारी चिड़ियाघर में एक पशु चिकित्सक, जो जानवरों को मेडिकल देखभाल देने के लिए एक बाड़े में गई थीं, हिप्पो के हमले में मारी गईं। वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के कार्यालय ने एक बयान में बताया कि मृतक, डॉ. समीक्षा रेड्डी (26), को हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था।

बयान में कहा गया है कि गुरुवार रात करीब 11.30 बजे जब वह एक जंगली जानवर का इलाज कर रही थीं, तभी एक दरियाई घोड़े ने उन पर हमला कर दिया। खंड्रे के कार्यालय के अनुसार, उन्हें तुरंत शिवमोग्गा के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 6.30 बजे चोटों के कारण उनकी मौत हो गई।

इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मंत्री ने कहा कि इस मुश्किल समय में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, “हर जान कीमती है। ईश्वर परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे।” मंत्री ने मृतक डॉक्टर के परिवार को नियमों के अनुसार मुआवजा देने का आदेश दिया है।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राज्य के सभी चिड़ियाघरों में पशु चिकित्सक जंगली जानवरों का इलाज करते समय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) का सख्ती से पालन करें। खंड्रे ने आगे इस घटना की जांच के लिए वरिष्ठ पशु चिकित्सकों और वन अधिकारियों की एक टीम बनाने का आदेश दिया, और निर्देश दिया कि सात दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाए।

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