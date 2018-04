कर्नाटक: पुलिस ने पकड़ा प्रेशर कूकर से भरा ट्रक, सभी पर छपी थी कांग्रेस नेता की तस्वीर

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर कोई अपने वोटरों को साधने में जुटा है। इसी बीच शनिवार को बेलगावी के सदाशिव नगर इलाके में पुलिस ने प्रेशर कुकर से भरे एक ट्रक को जब्त किया। दरअसल इन कुकरों में कर्नाटक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लक्ष्मी हेब्बलकर का स्टीकर लगा हुआ था। पुलिस ने इस मामले की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है। बता दें कि कर्नाटक में 12 मई को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंने हैं। चुनाव की तारीख का एलान होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है।

A truck carrying pressure cookers with pictures of Laxmi Hebbalkar, president of the State Women’s Congress Cell, seized by police in Belagavi's Sadashiv Nagar area; truck along with pressure cookers handed over to Election Commission #Karnataka pic.twitter.com/rX08a6R2qN

— ANI (@ANI) March 31, 2018