कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में केम्पेगौड़ा जयंती समारोह के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप ईश्वर पर कथित तौर पर एक चप्पल फेंके जाने के बाद तनाव फैल गया। इसके बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस जांच शुरू कर दी। यह घटना तब हुई जब कुछ लोगों के एक ग्रुप ने केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर ईश्वर का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन ने कार्यक्रम में रुकावट डाली, जिससे विधायक को कार्यक्रम स्थल से जाना पड़ा।

जब विधायक एक खुली गाड़ी में जा रहे थे, तो उन्होंने कुमारस्वामी और उनके समर्थकों की आलोचना की। प्रदीप ईश्वर ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बना रहे हैं। उन्होंने अपने विरोधियों की बांह थपथपाकर उन्हें चुनौती भी दी, जिससे कुछ प्रदर्शनकारी और भड़क गए। कुछ देर बाद कथित तौर पर उनकी गाड़ी पर एक चप्पल फेंकी गई।

पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को हिरासत में लिया

कार्यक्रम स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों ने चप्पल फेंकने के संदिग्ध व्यक्ति और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कर रहे पुलिस अधीक्षक कुशल चौकसे ने घटना के बाद स्थिति का जायजा लिया। पुलिस विधायक को दिए गए सिक्योरिटी कवर की भी फिर से जांच कर रही है।

सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग

इस बीच कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने घटना की निंदा करते हुए चिक्काबल्लापुर डिप्टी कमिश्नर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने घटना के ज़िम्मेदार लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और अधिकारियों से विधायक को ज़्यादा सिक्योरिटी देने की अपील की। पुलिस अधीक्षक कुशल चौकसे को एक मेमोरेंडम भी दिया गया जिसमें सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “घटना के सिलसिले में पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। हम हालात की जांच कर रहे हैं, जिसमें इस काम के पीछे का मकसद और क्या कोई और शामिल था, इसकी भी जांच की जा रही है। जांच के नतीजों के आधार पर सही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” पुलिस ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।

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