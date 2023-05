Karnataka: मारे गए हिंदू नेता की पत्नी की नौकरी होगी बहाल, बीजेपी के विरोध के बाद सिद्धारमैया सरकार ने बदला फैसला

Karnataka CM Siddaramaiah: शुक्रवार को नूतन कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।

Karnataka Praveen Nettaru: भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतरू की 26 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram