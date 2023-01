Karantaka: हर बात के लिए मोदी-मोदी, लोकतंत्र नहीं तानाशाही है- बोले कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे

Congress: मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘‘देश में संविधान और लोकतंत्र अगर है, तो इसके जरिए कोई भी आरक्षण और प्रमोशन की मांग कर सकता है।

Mallikarjun Kharge On PM Modi: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। (फोटो सोर्स: File/ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram