कर्नाटक: इनोवा की ट्रक से सीधी टक्कर, गाड़ी में सवार 10 लोगों की दर्दनाक मौत

कर्नाटक में सड़क हादसा (ANI)

कर्नाटक के मैसूर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। असल में एक परिवार छुट्टिया मनाकर इनोवा गाड़ी में वापस जा रहा था। सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह रहा कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और 10 लोगों के शव फंस गए। काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनकी शाम को पांच बजे बस थी। गाड़ी में 11 लोग सवार थे जो चामुंडी हिल्स, मेल माहादेश्वरा हिल्स और बिलिगिरिरंगा हिल्स घूमने के बाद वापस लौट रहे थे। ये सभी लोग बेल्लारी के रहने वाले थे जिनकी शाम को पांच बजे बस थी। लेकिन ये बस पकड़ पाते, उससे पहले ही गाड़ी में सवार 10 लोग मौत की नींद सो गए। जानकारी मिल रही है कि एक शख्स इस हादसे में बाल-बाल बच गया है, उसे पास के ही एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अब किस वजह से ये हादसा हुआ, क्या इसमें ड्राइवर की कोई गलती रही, क्या कोई तेज चला रहा था, अभी तक ये सब स्पष्ट नहीं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको देख साफ समझा जा सकता है कि टक्कर काफी तेज थी, इसी वजह से इनोवा जैसी SUV गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती गाड़ी में फंसे शवों को बाहर निकालना रहा। सभी शव इतनी बुरी तरह गाड़ी में फंस गए थे, कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया।

