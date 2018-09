Karnataka Municipal Election Results 2018 LIVE, Karnataka Urban Local Body Election Results 2018: कर्नाटक निकाय चुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने हार स्वीकार ली। येदियुरप्पा ने मीडिया से कहा कि राज्य में गठबंधन सरकार के कारण बीजेपी अपनी गणना के हिसाब से प्रदर्शन नहीं पाई। हालांकि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद जताई। बता दें कि बीते शुक्रवार (31 अगस्त) को राज्य में 102 वार्ड्स की 2664 सीटों के लिए मतदान हुआ था। सोमवार (3 सितंबर) को मतों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कांग्रेस के मुकाबले पिछड़ गई। खबर लिखे जाने तक आए नतीजों के हिसाब से कांग्रेस 846 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी, दूसरे नंबर पर बीजेपी 788 सीटों पर जीत चुकी थी, 307 सीटों पर जनता दल (सेक्युलर) ने बाजी मारी, वहीं 277 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी-अपनी जीत का झंडा बुलंद किया। इस बार ये चुनाव इसलिए भी खास रहे क्योंकि पहली बार इनमें NOTA का विकल्प भी इस्तेमाल किया गया।

#Karnataka : Results declared on 2267 out of total 2664 seats in 102 urban local bodies where polls took place on August 31. Congress wins 846, BJP wins 788, JD(S) wins 307, and independent candidates win 277 seats.

कुछ इलाकों में बाढ़ ने चुनावों पर पानी फेरा, जैसे कि सोमवरपत, विराजपत और कुशालनगर में बाढ़ जैसी स्थिति के चलते मतदान नहीं हो पाया था। चुनाव आयोग के कमिश्नर ने आश्वासन दिया था कि हालात सही होते ही चुनाव कराया जाएगा।

#KarnatakaMunicipalElections | @BJP4india's @bsybjp concedes defeat, says, BJP couldn’t perform as per the calculations due to coalition government. However, he adds that he is confident of BJP’s victory in 2019 Lok Sabha elections | #RoadTo2019

