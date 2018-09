Karnataka Municipal Election Results 2018, Karnataka Urban Local Body Election Results 2018: कर्नाटक निकाय चुनाव में सोमवार (तीन सितंबर) दोपहर तक कई सीटों पर नतीजे आने पर जीत के जश्न देखने को मिले। उसी दौरान एक जगह कांग्रेस के विजय जुलूस पर एसिड हमला हो गया। आठ लोग इस घटना में जख्मी हुए। हमले के बाद किसी के चेहरे पर, तो किसी की गर्दन पर जख्म हुए। वहीं, एक जगह जीत पर बीजेपी नेता शर्ट उतार कर सड़क पर नाचने लगा। उस नेता का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है।

आपको बता दें कि 31 अगस्‍त को राज्य में 102 शहरी स्‍थानीय निकायों के लिए चुनाव हुए थे। सोमवार (तीन सितंबर) सुबह से इनकी मतगणना शुरू हुई, जबकि नतीजे का ऐलान रात या मंगलवार (चार सिंतबर) को किया जाएगा। दोपहर तक, कुल 2709 सीटों में से 2454 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए थे।

तुमकुर में कांग्रेस के उम्मीदवार इनायतुल्ला खान जीते। उनके समर्थकों ने इसी खुशी में विजय जुलूस निकाला। रास्ते में उसी पर एसिड अटैक कर दिया गया। घटना में जख्मी हुए आठ लोगों को फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया। जुलूस में शामिल कांग्रेस समर्थकों के हमले के दौरान चेहरे, गाल और गर्दन पर जख्म हो गए।

उधर, बागलकोट नगर परिषद के वॉर्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) उम्मीदवार वीरप्पा सिरगन्नवर ने शहरी निकाय चुनाव में मिली जीत का जश्न कुछ अलग ढंग से मनाया। उन्होंने भारत के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान सौरव गांगुली की तरह अपनी शर्ट उतार दी और नाचने लगे। देखिए सड़क पर कैसे किया उन्होंने डांस-

#WATCH: Veerappa Siragannavar, BJP candidate from ward No. 19 of Bagalkote municipal council, celebrates his victory in the urban local body polls by removing his shirt. #Karnataka pic.twitter.com/hUl7PnCG6W

— ANI (@ANI) September 3, 2018