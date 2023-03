कर्नाटक में मस्जिद पर पथराव, हिंदू संगठन की रैली के दौरान हुआ उपद्रव, पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया

Karnataka News: एसपी ने कहा कि 9 मार्च को इसी तरह की एक रैली को मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा बाधित किया गया था।

Karnataka Mosque Stones Pelted: कर्नाटक में मस्जिद पर पथराव। (प्रतीकात्मक फोटो)

कर्नाटक के हावेरी जिले में हिंदू संगठनों और कुरुबा समुदाय के संगठनों द्वारा एक जुलूस के दौरान मुस्लिम घरों और एक मस्जिद पर पथराव किया गया। जिससे मंगलवार को इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। हिंदू संगठनों के सदस्य मंगलवार को क्रांतिकारी सांगोली रायन्ना की प्रतिमा को लेकर बाइक रैली निकाल रहे थे। जब जुलूस एक मुस्लिम मोहल्ले से गुजरा तो कुछ उपद्रवियों ने घरों और एक मस्जिद पर पथराव कर दिया। हावेरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शिवकुमार ने इंडिया टुडे को बताया कि बाइक रैली शांतिपूर्ण निकाली जा रही थी। इसी दौरान जैसे ही रैली एक मस्जिद के पास से होकर गुजर रही थी। उसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने मस्जिद पर पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जुलूस को लेकर पुलिस की तैनाती की गई थी। पुलिस ने तुरंत हालात पर काबू पा लिया। एसपी ने कहा कि 9 मार्च को इसी तरह की एक रैली को मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा बाधित किया गया था। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया हो। शिवकुमार ने कहा कि जुलूस के दौरान पुलिस अधिकारी तैनात होने से अपराधियों की पहचान करने में आसानी होगी।

