कर्नाटक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग बच्चे की मोबाइल गेमिंग की लत ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। कोप्पल जिले में शनिवार देर रात एक 17 साल के लड़के ने अपने पिता और बहन की हत्या कर दी। लड़के ने अपनी मां को घायल कर दिया और बाद में खुद को मारने की कोशिश की। लड़का मोबाइल गेमिंग का आदी था। पुलिस ने बताया कि यह घटना गंगावती तालुक के अयोध्या गांव में रात करीब 10.30 बजे हुई।

बेटे ने की पिता-बहन की हत्या

मरने वालों की पहचान 45 वर्षीय वेंकट नायडू और उनकी 19 वर्षीय बेटी प्रगति के रूप में हुई। वेंकट नायडू एक प्राइवेट स्कूल में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते थे। वेंकट नायडू की 38 वर्षीय पत्नी सौजन्या हमले में गंभीर रूप से घायल हैं और उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। नाबालिग आरोपी का भी अभी इलाज चल रहा है। घर में सब एक साथ रहते थे।

दादा ने दर्ज कराई शिकायत

पुलिस ने वेंकट नायडू के पिता थाटा राव की शिकायत के आधार पर गंगावती ग्रामीण पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) और 109 (हत्या की कोशिश) के तहत केस दर्ज किया। शिकायत के आधार पर कोप्पल के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) राम एल अरासिद्दी ने कहा कि परिवार ने शनिवार रात करीब 9 बजे खाना खाया। बाद में रात करीब 10.30 बजे एक कमरे से तेज़ आवाज़ आई और थाटा राव ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था।

थाटा राव ने अपनी शिकायत में कहा कि पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा खोला गया और चारों खून से लथपथ पाए गए। उन्होंने कहा कि लड़के को मामूली चोटें आईं, जबकि दूसरों को चाकू से गंभीर चोटें आईं। थाटा राव ने अपनी शिकायत में कहा कि सौजन्या ने उन्हें बताया था कि उनके बेटे ने हमले के दौरान उन्हें चाकू मारा था और खुद को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि थाटा राव ने आरोप लगाया कि लड़के को मोबाइल गेमिंग की लत थी और अगर कोई खेलते समय उससे बात करता तो वह आसानी से गुस्सा हो जाता था। अधिकारी ने यह भी कहा कि लड़का वेंकट नायडू से पैसे मांग रहा था, जो उसने देने से मना कर दिया।

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