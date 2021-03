कर्नाटक के मंत्री पर लगे यौन शोषण के आरोप, दे दिया इस्तीफा, भाई ने की सीबीआई जांच की मांग

कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने बुधवार को अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनका इस्तीफा उस कथित वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद आया है जिसमें वे एक अज्ञात महिला के साथ अंतरंग होते दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच कुछ बातचीत भी हो रही है। कन्नड़ समाचार चैनलों पर उनका यह वीडियो लगातार चलाया जा रहा है। जिसके बाद सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर विवाद पैदा हो गया है।

एक सामाजिक कार्यकर्ता, दिनेश कालाहल्ली ने मंत्री के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस ठाणे में शिकायत दर्ज़ कराई है। कालाहल्ली ने आरोप लगाया है कि वीडियो क्लिप में मंत्री ने महिला को सरकारी नौकरी का लालच देकर उसके साथ रेप किया है। बुधवार को अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए रमेश जारकिहोली ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। उनके भाई और भाजपा विधायक बालाचंद्र जारकीहोली ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।

Karnataka Water Resources Minister Ramesh Jarkiholi resigns after a video purportedly showing him seeking sexual favours from a woman emerged on Tuesday. In his letter to CM @BSYBJP, he says charges against him is not true and requests to conduct an inquiry. (1/2) @IndianExpress pic.twitter.com/TGSaEKa6zW

