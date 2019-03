Lok Sabha Election 2019 की आपाधापी के बीच कर्नाटक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी से सियासी पारा गर्मा गया है। राज्य सरकार में लघु सिंचाई मंत्री और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) नेता सीएस पुट्टाराजू के ठिकाने पर छापेमारी के बीच राज्य के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘असली सर्जिकल स्ट्राइक’ बताया। साथ ही, इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ ‘ममता बनर्जी वाला रास्ता’ अपनाने की चेतावनी दी।

कोलकाता में हुआ था विवाद : बता दें कि पिछले महीने रोज वैली और शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर सीबीआई की एक टीम तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पूछताछ के लिए पहुंची थी। उस दौरान टीम के पांचों सदस्यों को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि, कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। इसके बाद ममता ने ‘संविधान बचाओ’ का नारा देकर कोलकाता के मेट्रो चैनल एरिया में धरना प्रदर्शन किया था। साथ ही, मोदी सरकार पर विरोधी दलों के राज्यों में सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

Karnataka: Income-Tax raids are underway at residence of JD(S) leader & Karnataka Minor Irrigation Minister CS Puttaraju in Mandya pic.twitter.com/BrEX9LBnOa

— ANI (@ANI) March 28, 2019