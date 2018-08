गुरुवार (2 अगस्त, 2018) देर रात कर्नाटक के कलबुर्गी में निर्माणाधीन सीमेंट फैक्‍ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादस में 6 मजदूरों की मौत हो गई गई और एक मजदूर घायल हुआ है। हादसा सीमेंट फैक्‍ट्री में क्रेन गिरने से हुआ है जिसमें दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस तथा जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। घायल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक इस हादसे की पूरी वजह सामने नहीं आई है। जिला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।

दरअसल, गुरुवार की देर रात कलबुर्गी में निर्माणाधीन सीमेंट फैक्‍ट्री में मजदूर काम कर रहे थे। तभी क्रेन टूट कर गिर गई जिसमें वहां काम कर रहे मजदूर दब गए। घटना के शुरुआत में घायल मजदूरों की संख्या चार बताई जा रही थी। लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक 6 मजदूरों की मौत और एक मजदूर के घायल होने की खबर है। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया था। पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। फिलहाल हादसे के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। जिला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।

वहीं घटना के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने घटना की जानकारी ली है। कुमारस्वामी ने अधिकारियों को घटनास्थल पर जाकर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और घायलों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है।

Three labourers dead, four injured after a crane at an under-construction cement factory collapsed in Kalaburagi earlier today. #Karnataka https://t.co/fTPz35yDcy

#UPDATE: Three more labourers succumbed to their injuries in the incident where a crane at an under-construction cement factory collapsed in Kalaburagi earlier today, taking the death toll to 6. One person is injured. #Karnataka pic.twitter.com/0lMZZsqqeq

