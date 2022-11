Karnataka Government: कर्नाटक में IAS अधिकारी की बहाली पर हंगामा, ACB ने की थी रिश्वतखोरी की जांच, लोकायुक्त से भी हुई थी शिकायत

Karnataka government: कर्नाटक सरकार ने रिश्वतखोरी के आरोपी आईएएस अधिकारी जे मंजूनाथ को बहाल कर दिया है।

आईएएस अधिकारी जे मंजूनाथ। (Twitter/ @JManjunathIAS)

