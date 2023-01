Karnataka: माइनिंग किंग जनार्दन रेड्डी ने बेल्लारी नगर विधानसभा सीट से अपनी पत्नी को बनाया उम्मीदवार

रेड्डी के भाई, जी करुणाकर रेड्डी और जी सोमशेखर रेड्डी क्रमश: हरपनहल्ली और बेल्लारी नगर विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा विधायक हैं। दोनों भाइयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे भाजपा के साथ हैं

जी जनार्दन रेड्डी। (फोटो- पीटीआई)

Karnataka Former Mining Baron Politics: कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी (G Janardhan Reddy) ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनकी पत्नी अरुणा लक्ष्मी (Aruna Lakshmi) विधानसभा चुनाव में बेल्लारी नगर सीट से प्रत्याशी होंगी। हाल ही में उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी “कल्याण राज्य प्रगति पक्ष” की घोषणा की थी। बेल्लारी में मौजूदा समय में जी जनार्दन रेड्डी के भाई जी सोमशेखर रेड़डी भाजपा से विधायक हैं। दोनों भाइयों ने बनाई दूरी, कहा उनसे कोई लेना-देना नहीं रेड्डी ने यहां अपनी पार्टी की यात्रा के दौरान एक सभा में कहा, “आप जानते हैं कि मैं गंगावती विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हूं। मैं आज अपनी पत्नी अरुणा लक्ष्मी को बेल्लारी शहर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर रहा हूं।” रेड्डी के भाई, जी करुणाकर रेड्डी और जी सोमशेखर रेड्डी क्रमश: हरपनहल्ली और बेल्लारी नगर विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा विधायक हैं, और उनके करीबी दोस्त श्रीरामुलु भी चित्रदुर्ग जिले के मोलकलमुरु से भाजपा विधायक और मंत्री हैं। हालांकि, दोनों भाइयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे भाजपा के साथ हैं और जनार्दन रेड्डी की नई पार्टी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। रेड्डी ने 25 दिसंबर को “कल्याण राज्य प्रगति पक्ष” नाम से नई पार्टी बनाई रेड्डी ने 25 दिसंबर को “कल्याण राज्य प्रगति पक्ष” नाम से एक नई पार्टी की घोषणा की थी, इसके साथ ही, अवैध खनन मामले में आरोपी नेता ने सत्तारूढ़ भाजपा के साथ अपने दो दशक पुराने संबंध को तोड़ दिया था। भाई के खिलाफ उसी विधानसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने के सवाल पर रेड्डी ने कहा, वह किसी अन्य पार्टी या व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “क्या मेरी घोषणा पर कोई भ्रम है? मुझे जहां भी मौका या जीतने की संभावना होगी, मैं वहां से उम्मीदवार खड़ा करूंगा, मुझे किसी को हराने के लिए उम्मीदवार खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। रेड्डी ने कहा, “तीन महीने में मैं अपनी क्षमतानुसार निर्वाचन क्षेत्रों की यात्रा करूंगा। मैं अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता का हमें पूरा सहयोग मिलेगा।”

