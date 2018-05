वायरल वीडियो का दावा: कर्नाटक विधानसभा में बजा रहा था राष्ट्रगान, उठकर जाने लगे बीजेपी के विधायक

कर्नाटक में शनिवार शाम को भाजपा ने जरुरी समर्थन ना मिलने के बाद उसके सीएम बीएस येदियुरेप्पा ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपने पद से इस्ताफा दे दिया, जिसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस के समर्थन वाली सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर भाजपा के नेता लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक विधानसभा में राष्ट्रगान बज रहा है और विधायक सदन से उठकर बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो के साथ अलका लांबा ने लिखा है कि ये भाजपा-संघ के विधायकों का असली चेहरा है। राष्ट्रगान के प्रति कोई सम्मान नहीं….इन लोगों के खिलाफ राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए शिकायत होनी चाहिए।

बता दें कि शनिवार शाम 3.30 बजे जब येदियुरेप्पा कर्नाटक विधानसभा पहुंचे थे, तभी उनका चेहरा बुझा-बुझा सा लग रहा था। जिससे लग रहा था कि भाजपा जरुरी समर्थन जुटाने में नाकाम रही है। अपने भाषण के दौरान येदियुरेप्पा ने भावुक होते हुए कहा कि राज्य ने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दिया है और इसी प्यार और सम्मान की बदौलत उन्हें चुनावों में 104 सीटें मिली हैं। लोकतंत्र में यह मायने नहीं रखता है कि आपको कितनी सीटें मिली हैं, जबकि महत्वपूर्ण ये है कि राज्य की जनता क्या चाहती है। येदियुरेप्पा ने साथ ही यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अपने भाषण के तुरंत बाद येदियुरेप्पा विधानसभा से निकल गए। येदियुरेप्पा के पीछे-पीछे ही भाजपा विधायक भी सदन छोड़कर निकल गए। हालांकि इस दौरान सदन में राष्ट्रगान बज रहा था। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं सिद्धारमैय्या और आरवी देशपांडे ने भाजपा विधायकों को राष्ट्रगान के लिए रुकने को भी कहा, लेकिन निराश भाजपा विधायक उनकी बात सुने बिना ही सदन से चले गए।

— Alka Lamba (@LambaAlka) May 20, 2018