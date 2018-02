बेंगलुरु के एक कांग्रेस विधायक के बेटे द्वारा मारपीट और धमकाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस MLA एनए हरीश के बेटे के खिलाफ मामूली सी बात पर एक युवक को बुरी तरह पीटने लिए केस दर्ज किया गया है। आरोपी पर पीड़ित युवक को अस्पताल में जाकर धमकाने का भी आरोप है। मामला बेंगलुरु के यूबी सिटी इलाके का है। यहां शनिवार की रात एक रेस्तरां में मामूली कहासुनी के बाद एनए हरीश के बेटे मोहम्मद नालापाड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मोहम्मद नालापाड़ के अलावा 10 अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। मुख्य आरोपी मोहम्मद नालापाड़ खुद बेंगलुरु की यूथ कांग्रेस यूनिट का सदस्य है। इस घटना के मीडिया में आने के बाद कर्नाटक कांग्रेस ने एनए हरीश के बेटे मोहम्मद नालापाड़ को पद से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस ने पीड़ित की पहचान विद्वत के रूप में की है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

Karnataka: FIR registered against Bengaluru District Youth Congress General Secretary Mohammed Haris Nalapad & ten others for allegedly beating up a person in a restaurant in Bengaluru's UB City & threatening him at a hospital where he later went for treatment. pic.twitter.com/KlVO1MbjDe

— ANI (@ANI) February 18, 2018