कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साइकिल चलाई। उन्होंने इससे पहले बैलगाड़ी पर चढ़कर भाषण दिया था। राहुल ने इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के मसले पर जनता को फायदा नहीं हुआ है। ऐसे में आखिर सरकार इनके दाम घटा क्यों नहीं रही है? आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव होने हैं। यहां पर 224 सदस्यीय विधानसभा सीटें हैं। 12 मई को वोट डाले जाएंगे। 15 तारीख को उनके परिणाम जारी होंगे।

ऐसे में यह चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है। बीजेपी और कांग्रेस जमकर रैलियां कर रही हैं। चुनावी मैदान में मतदाताओं को रिझाने के लिए स्टार प्रचारक उतरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के विकास रथ में धक्का लगाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं।

राहुल इसी क्रम में सोमवार (सात मई) को कोलार में थे। यहां उनका रोड शो था, जिसमें पहले वह बैलगाड़ी पर सवार हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसी पर सवार होकर भाषण दिया। कहा, “पेट्रोल-डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। जनता को इससे फायदा नहीं हुआ। दुनिया भर में इसकी कीमतें सस्ती हैं। ऐसे में भारत में यह सस्ता क्यों नहीं हो रहा?” कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे मोदी सरकार पर हमला बोला। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत नहीं लाना चाहती है।

आगे उन्होंने कहा, “सरकार ने 10 लाख करोड़ का टैक्स जुटाया है।” बकौल राहुल, “देश में जनता की जेब से पैसा निकाल कर अमीरों की जेबें भरी जा रही हैं। पीएम नीरव मोदी की जेब में पैसा डाल रहे हैं। यह चुनाव कर्नाटक की जनता के लिए है। ऐसे में प्रश्न है कि पीएम राज्य के लिए क्या करेंगे। हमारी सरकार ने किसानों का आठ हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया।”

