कर्नाटक: महिलाओं के लिए मुफ्त फोन, सैनिटरी पैड से लेकर ‘फ्लाइंग स्क्वैड’, आया बीजेपी का घोषणापत्र

कर्नाटक में चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शुक्रवार (चार मई) को अपना घोषणा-पत्र जारी किया। बेंगलुरू में हुए कार्यक्रम में बीजेपी की ओर से सीएम चेहरा बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत अन्य नेताओं ने घोषणा-पत्र पेश किया। कर्नाटक बीजेपी के इस घोषणा-पत्र में महिलाओं के लिए मुफ्त फोन, सैनिटरी पैड और ‘फ्लाइंग स्क्वैड’ जैसी चीजें शामिल की गई हैं।

आपको बता दें कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 12 मई को यहां पर मतदान होगा, जबकि 15 तारीख को उसके नतीजे जारी किए जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अंतिम दौर में अपना दम-खम झोंकती नजर आ रही हैं। बीजेपी कर्नाटक ने भी इसी क्रम में अपना घोषणा-पत्र जारी किया है, जिसमें पार्टी ने तमाम वर्गों को ध्यान में रखकर चीजें शामिल की हैं।

Bengaluru: BJP's CM candidate BS Yeddyurappa, Union Minister Prakash Javadekar & other leaders launch the party's manifesto for #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/LLCxlB3CTm

बीजेपी ने अपने ‘वचन फॉर कर्नाटक’ में झीलों और नदियों की साफ-सफाई कर उन्हें पुनर्जीवित करने का मुद्दा शामिल किया है। कहा है कि वह इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का फंड निकालेगी। वहीं, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कित्तूर रानी चेन्नमा फ्लाइंग स्क्वैड बनाए जाएंगे, जो बेंगलुरू में होने वाली छेड़खानी की शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे।

Rs 2,500 Cr “Nadaprabhu Kempegowda Fund” to clean and revive the lakes and rivers of Bengaluru and free Bengalureans from the water tanker mafia

Form “Kittur Rani Chennamma Flying Squads” to attend to distress calls of women in Bengaluru quickly.#BJPVachana4Karnataka pic.twitter.com/qhA4d4cRGs

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) May 4, 2018