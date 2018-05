कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल सका, लेकिन पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ट्विटर पर काफी छाए रहे। आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि ट्विटर पर कर्नाटक चुनाव 2018 को लेकर यूजर्स ने जितने ट्वीट किए, उनमें लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा से कहीं ज्यादा चर्चा राहुल और सिद्धारमैया के बारे में की। ट्विटर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आंकड़े शेयर किए गए हैं, जिनमें इस बात का खुलासा किया गया है।

कंपनी ने 25 अप्रैल और 15 मई की अवधि के दौरान कर्नाटक चुनाव 2018 को लेकर किए गए ट्वीट का विश्लेषण किया, जिसमें यह बात सामने आई कि लोगों ने कांग्रेस के नेताओं के बारे में ज्यादा बातें की हैं। ट्विटर गवर्नमेंट के मुताबिक हैशटैग कर्नाटक चुनाव 2018 के तहत मोदी और येदियुरप्पा का नाम 42 फीसदी बार मेंशन किया गया, तो वहीं राहुल गांधी और सिद्धारमैया का नाम 52 फीसदी बार मेंशन किया गया। यहां आप पांच फीसदी का बड़ा अंतर देख सकते हैं।

Between the BJP and Congress' leaders, @narendramodi and @BSYBJP took 47% of mentions on Twitter in the #KarnatakaElections2018 against @RahulGandhi and @siddaramaiah's 52%. pic.twitter.com/gySlO0zPv0

— Twitter Government (@TwitterGov) May 16, 2018