VIDEO: राहुल पर मोदी का तंज- आलू से सोना पैदा करने वाले कर रहे ‘किसान-किसान’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (05 मई) को कर्नाटक में चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे और राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने टुमकुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा- ”अब कांग्रेस वालों ने ऊपर से नीचे तक, लोकल हो, देसी हो, विदेशी हो, इधर से हो, उधर से हो, समझ हो या न हो, चने का पेड़ होता है या पौधा होता है, हरी मिर्च होती है कि लाल मिर्च होती है, इसका भी जिनको ज्ञान नहीं है, जो आलू में से सोना पैदा करने के लिए सोचते हैं वे आज दिन रात किसान किसान किसान बोलना शुरु किया है।” प्रधानमंत्री ने पहले गड़ाग में रैली की फिर टुमकुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी सरकार को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा- इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए गरीबों को मूर्ख बना रही है। कांग्रेस एक झूठ बोलने वाली पार्टी है। वे एक बार फिर चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। न तो उन्हें किसानों की चिंता है और न ही गरीबों की। लोग अब कांग्रेस से थक चुके हैं।”

#WATCH : While addressing a public rally in Tumkur, PM Modi says, ‘Those who think of taking out gold from potatoes are nowadays talking about farmers day in & day out.’ #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/fu0CJWvpyA

बता दें कि राज्य में 12 मई को विधानसभा की 224 सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव होना है। चुनाव के नतीजे 15 मई को आएंगे। वर्तमान में राज्य में कांग्रेस की सरकार है। सिद्धारमैया सरकार जहां चुनाव जीतकर एक बार फिर अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए जोर लगा रही है तो वहीं देश के ज्यादातर राज्यों में सरकार बना चुकी बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि 2019 के आम चुनाव के लिए उसके लिए यह बड़ी परीक्षा साबित होगा। 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलबुर्गी में कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह सेनानायकों को गुंडा कहती है, अनपढ़ आदमी भी ऐसा बोलने का पाप नहीं कर सकता है। उन्होंने सरदार बल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा था कि कांग्रेस को देशभक्तों का अपमान करने की आदत है।

From Indira Gandhi's time, Congress has only fooled poor people of society to win elections. They're a party of lies, they lie time & again for votes. They do not care about farmers nor are they concerned about poor. People are now tired of Cong: PM Modi #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/Ld543DQlIg

— ANI (@ANI) May 5, 2018