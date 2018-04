ये यूपी नहीं साउथ है, हम लोग मेच्योर हैं- कर्नाटक में योगी और मोदी की रैली पर BJP प्रत्याशी का बयान

कर्नाटक की चन्नापटना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीपी योगेश्वर ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र से बातचीत में कथित तौर पर एक और विवादित बयान दिया है। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर ने कहा है कि राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चुनावी अभियान शायद ही चुनाव को प्रभावित कर पाए। उन्होंने क्षेत्रीयता की बात करते हुए कहा- ”यह उत्तर प्रदेश नहीं है। यह दक्षिण भारत है। हम मेच्योर लोग हैं। सभी चारों दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं। यहां मुद्दे अलग हैं।” बता दें कि कर्नाटक में पहली बार 2008 में बनी बीजेपी की सरकार में योगेश्वर वन मंत्री रह चुके हैं और बिना लाग-लपेट बात करने के लिए पहचाने जाते हैं। योगेश्वर पिछले दो दशकों में कई पार्टियां भी बदल चुके हैं। 2013 में योगेश्वर राज्य में आंशिक पहचान रखने वाली समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने जेडीएस के नेता कुमारस्वामी की पत्नी अनीता कुमारस्वामी को हरा दिया था।

योगेश्वर ने 1999 से लगातार चन्नापटना सीट का प्रतिनिधित्व किया है। वह इस सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार, कांग्रेस उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जीत चुके हैं। अब यहां से वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक योगेश्वर का कहना है- ”बीजेपी की इस इलाके में कोई मौजूदगी नहीं है, कोई कैडर नहीं है। मैं विधानसभा सीट में अपने अच्छे कार्यों की बदौलत जीतता हूं।” योगेश्वर पर पूर्व में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच उनकी छवि अच्छी बताई जाती है। एक दुकानदार ने योगेश्वर के साथ वाली अपनी तस्वीर दुकान में टांगी है और उसने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया है कि उसके नेता ने उसकी बेटी का स्कूल में दाखिला कराने में मदद की थी।

इलाके में मुस्लिम वर्ग में फिलहाल इस बारे में विचार बनाया जा रहा है कि योगेश्वर का समर्थन किया जाए या नहीं, क्योंकि अब वह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। क्राफ्ट का काम करने वाले मुस्लिम शख्स ने बताया कि योगेश्वर ने क्राफ्ट व्यापार में लगे लोगों के लिए भले ही ज्यादा काम न किया हो, लेकिन उन्होंने सिंचाई पर खासा खर्च किया है, जिससे किसान उन्हें प्यार करते हैं। कर्नाटक में 12 मई को 224 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव होना है और नतीजे 15 मई को आएंगे।

In Channapatana, Karnataka, BJP MLA candidate tells @ArchisMohan about Adityanath, Modi campaigning in the state: “This is not UP. This is south India. We are a mature people…"https://t.co/wqiTjeKzRQ

— Ankur Bhardwaj (@Bhayankur) April 29, 2018