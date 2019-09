कर्नाटक में डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी (DK Shivkumar Arrest) को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता के सिद्दारमैया (K Siddaramaiah) का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्होंने अपने ही एक साथी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं उसके बाद उन्हें धक्का भी दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की गई सिद्धारमैया की इस हरकत को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एएनआई के मुताबिक यह घटना मैसूर एयरपोर्ट (Mysore Airport) की है।

पहले खींचा था दुपट्टाः सिद्दारमैया के लिए इस तरह का बर्ताव कोई नई बात नहीं है। पिछले साल राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एक महिला का दुपट्टा खींच लिया था। महिला एक चर्चा के दौरान उन्हें अपनी समस्या बता रही थी लेकिन इससे सिद्दारमैया गुस्सा हो गए। उन्होंने सरेआम महिला से बदसलूकी कर डाली। हालांकि इस घटना के बाद जब बवाल मचा तो सिद्दारमैया ने महिला को अपनी बहन जैसा बताया और मामले पर सफाई भी दी। वहीं महिला ने भी सिद्दारमैया को अपना प्रिय नेता बताया था।

National Hindi News, 4 September 2019 LIVE Top Headlines Updates: पढ़ें आज की बड़ी खबरें

ट्विटर यूजर्स ने लगा दी क्लासः लोगों ने इस वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस की संस्कृति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोगों ने इसे सत्ता जाने की बौखलाहट करार दिया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘ये कांग्रेस कल्चर का डिस्प्ले है।’

#WATCH: Congress leader and Karnataka's former Chief Minister Siddaramaiah slaps his aide outside Mysuru Airport. pic.twitter.com/hhC0t5vm8Q

— ANI (@ANI) September 4, 2019