दुनियाभर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक इस महामारी की वैक्सीन तलाशने में जुटे हुए हैं। ऐसे में कर्नाटक के उल्लाल शहर नगरपालिका के कांग्रेस पार्षद रविचंद्र गट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कोरोना से बचने के लिए रम और फ्राई अंडे का इस्तेमाल करने का दावा कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कह रहे हैं, बेंगलुरू और मेदिकरी में कई लोग रम पीते है। मैं ना रम पीता हूँ ना मछली खाता हूँ। आप बस एक चम्मच काली मिर्च के पाउडर को 90 मि.ली. रम में डालें। इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से हिलाएँ और पी लें। कोरोना को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इसके साथ ही दो आधे उबले हुए आमलेट खाएँ।”

Watch: Congress councillor Ravichandra Gatti touts rum and fried eggs as home remedy for #COVID19 pic.twitter.com/QkALq1DaN6

— TOI Mangaluru (@TOIMangalore) July 17, 2020