Karnataka Cabinet Expansion: सिद्धारमैया को वित्त मंत्रालय, डीके शिवकुमार के पास सिंचाई, जानिए किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला

Karnataka Politics: सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार

कांग्रेस की कर्नाटक सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया है। शनिवार को कुल 24 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई। अब कौन से मंत्री को क्या विभाग मिला, इसकी जानकारी भी सामने आ गई है। सीएम सिद्धारमैया ने अपने पास वित्त मंत्रालय रखा है, वहीं डीके शिवकुमार को सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्नाटक सरकार में गृह मंत्रालय का जिम्मा जी परमेश्वर को दिया गया है, वहीं एसच के पाटिल को लॉ एंड पार्लियामेंट अफेयर्स का मंत्री बना दिया गया है। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को विकास और पंचायती राज पोर्टफोलियो मिला है। वैसे सीएम सिद्धारमैया ने वित्त के अलावा अपने पास कैबिनेट मामले, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और सूचना विभाग, इंटेलिजेंस भी रखा है। वैसे इस बार कांग्रेस ने अपने कैबिनेट विस्तार में हर जाति का भी पूरा ध्यान रखा है, जिसका जितना असर, उसे उतना प्रतिनिधित्व देने की कोशिश रही है। इसी वजह से कैबिनेट में आठ लिंगायत, पांच एससी, 7 एसटी, तीन ओबीसी, 6 मुस्लिम, दो ब्राह्मिण, एक जैन और एक क्रिशचियन को शामिल किया गया है।

