कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के माध्यम से एक-दूसरे पर जमकर निशाना साधा। सिद्धारमैया ने ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक में स्वागत करते हुए तंज कसा तो यूपी सीएम ने भी जमकर पलटवार किया। कर्नाटक के सीएम ने कहा, ‘मैं यूपी सीएम योगी आदित्याथ का हमारे राज्य में स्वागत करता हूं। आप यहां बहुत सी बातें हम लोगों से सीख सकते हैं। आप यहां कृपया इंदिरा कैंटीन और राशन की दुकान पर जरूर जाइएगा। ऐसा करने से आपके राज्य में भूख से हो रही मौतों से निपटने में आपको मदद मिलेगी।’ इस पर महज चार घंटे बाद यूपी सीएम ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, ‘सिद्धारमैया जी, स्वागत के लिए धन्यवाद। मैंने सुना है कि आपके कार्यकाल के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। बहुत से ईमानदार अधिकारियों का तबादला किया गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके सहयोगी दलों द्वारा फैलाए गए दुख और अनैतिक माहौल को कम करने के लिए लगातार काम कर रहा हूं।’

I welcome UP CM Shri @myogiadityanath to our state. There is a lot you can learn from us Sir. When you are here please visit a Indira Canteen & a ration shop. It will help you address the starvation deaths sometimes reported from your state. #YogiInBengaluru https://t.co/lj0m4fMphC

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) January 7, 2018