भ्रष्टाचार के आरोपों पर सिद्धारमैया का पलटवार, अमित शाह और येदियुरप्पा को बताया ‘जेलबर्ड’

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शु्क्रवार (26 जनवरी) को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को जेल के दिनों की याद दिलाई। अमित शाह के साथ उन्होंने कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा को भी घेरा। सिद्धारमैया दरअसल अमित शाह के उस बयान का पलवार कर रहे थे जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार का पर्याय बताया गया था। गुरुवार (25 जनवरी) को अमित शाह ने कर्नाटक के मैसूर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में सिद्धारमैया और सूबे की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अमित शाह ने कहा था कि भ्रष्टाचार का मतलब सिद्धारमैया हो गया है और सिद्धारमैया का मतलब भ्रष्टाचार।

अमित शाह के आरोपों का पलटवार करते हुए सिद्धारमैया ने उनके ट्वीट को ही ट्वीट करते हुए लिखा- ”एक पूर्व कैदी, जिसने दूसरे पूर्व कैदी को कर्नाटक चुनाव के लिए पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, कहता है कि सिद्धारमैया रमैया ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दीं, कर्नाटक में सिद्धारमैया और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय हैं। सिद्धारमैया का मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मललब सिद्धारमैया है। क्या वह मेरे या मेरी सरकार के खिलाफ लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तथ्य पेश कर सकते हैं? बता दूं कि झूठ से काम नहीं चलेगा। लोग उनके जुमलों पर यकीन नहीं करेंगे।”

Says an ex-jail bird who chose another former jail bird to be his party’s CM candidate for our Karnataka election.

Can he present facts about the so called corruption charges against me or my Govt?

Just telling lies wont help. People will not believe his #jumlas https://t.co/R1OW6FiipB

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) January 26, 2018