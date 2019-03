Lok Sabha Election 2019: कर्नाटक सीएम की धमकी- ममता जैसा हश्र करेंगे, रेड मारने इनकम टैक्स के 300 अफसर आ रहे बेंगलुरु

कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने धमकी दी है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम करेंगी तो उनका राज्य में वही हश्र होगा जैसा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया था। कर्नाटक के मांड्या में पत्रकारों से बात करते हुए कुमास्वामी ने कहा कि इनकम टैक्स के 300 अफसर बेंगलुरु आ रहे हैं। वो यहां छापेमारी करेंगे। उन्होंने कहा, “यह केंद्र सरकार की ओछी राजनीति है और हमें पता है कि यह क्यों होने जा रहा है क्योंकि चुनाव है।” उन्होंने कहा कि अगर यह जारी रहा तो हम भी वैसा ही करेंगे जैसा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया था।

बता दें कि पिछले महीने सीबीआई के अफसरों ने जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर रेड मारने की कोशिश की थी तब कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम के सभी अफसरों को हिरासत में ले लिया था। बाद में केंद्र सरकार की दखल के बाद उन्हें देर रात में रिहा किया गया था। ममता बनर्जी ने तब इसे लोकतंत्र के संघीय ढाचा पर हमला बताया था और केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई थीं।

Karnataka CM HD Kumaraswamy in Mandya: More than 300 IT officials are on their way to Bengaluru, they may start raids tomorrow. It's vengeance politics by the central govt, we know it's happening because of elections, if they continue like this, we'll do what West Bengal CM did. pic.twitter.com/S73FcpAXuI

