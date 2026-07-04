बेंगलुरु के कैपजेमिनी डेकेयर सेंटर में छोटे बच्चों के साथ हुए बुरे बर्ताव मामले के बाद राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग (KSCPCR) ने राज्य में डे-केयर फैसिलिटी के लिए एक नियम-कानून बनाने की मांग की है।

शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए आयोग के अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि आयोग ने कैपजेमिनी कैंपस में डे-केयर फैसिलिटी में कथित दुर्व्यवहार से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग ने पाया है कि यह सेंटर ‘लिटिल स्कॉलर बेबी केयर सेंटर’ नाम की एक आउटसोर्स एजेंसी की ओर से चलाई जा रही थी।

टीम डे-केयर का किया था दौरा

मामला सामने आने के बाद हालात का जायजा लेने के लिए KSCPCR की एक टीम ने गुरुवार को डे-केयर सेंटर और एचएएल पुलिस थाने का दौरा किया। साथ ही पुलिस और बेंगलुरु ईस्ट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को तुरंत कार्रवाई करने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। जांच की प्रगति की समीक्षा के लिए NCPCR की एक टीम ने भी शुक्रवार और शनिवार को डे-केयर सेंटर और पुलिस थाने का दौरान किया।

संतोष कुमार ने कहा, “पुलिस ने सभी जरूरी कानूनी कार्रवाई की है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच आगे बढ़ रही है।”

सरकार की दिए सुझाव

अपनी शुरुआती जांच के आधार पर, KSCPCR ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को सुझाव दिए है कि वह सभी डे-केयर सेंटरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करे और उन्हें रेगुलेशन और निगरानी के लिए एक ही सरकारी विभाग के अधीन लाए।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CCTV कैमरे (जिनका एक्सेस माता-पिता के पास हो) लगाना, ट्रेंड और क्वालिफाइड केयरगिवर्स की नियुक्ति, पर्याप्त मेडिकल और इमरजेंसी सुविधाएँ, समय-समय पर स्टाफ की ट्रेनिंग और नियमित जांच अनिवार्य किया जाए।

आगे कहा कि बच्चों की देखभाल की सेवाएँ आउटसोर्स करने वाली कंपनियों को सर्विस प्रोवाइडर्स पर निगरानी मजबूत करनी चाहिए और डे-केयर स्टाफ की सही ट्रेनिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

आयोग के पास अभी डेटा नहीं

एक व्यापक रेगुलेटरी सिस्टम की कमी का जिक्र करते हुए संतोष कुमार ने कहा कि आयोग के पास अभी बेंगलुरु या कर्नाटक में कहीं भी चल रहे डे-केयर सेंटरों की संख्या के बारे में कोई इकट्ठा किया हुआ डेटा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग ने पूरे राज्य में डे-केयर सेंटरों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है और बच्चों की सुरक्षा के नियमों का पालन और कामकाज की जानकारी लेने के लिए मान्यता टेक पार्क की एक सुविधा का दौरा भी किया है।

पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर बीएनएस और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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बेंगलुरु पुलिस ने शुक्रवार को ब्रुकफील्ड स्थित कैपजेमिनी परिसर के एक डे-केयर सेंटर में बच्चों के साथ कथित मारपीट के मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है। मासूम बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में नामजद पांच केयरटेकर में से एक अब पुलिस गिरफ्त में है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें