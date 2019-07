कर्नाटक में जेडीएस-कांग्रेस सरकार पर सियासी संकट के बीच को विधानसभा में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए पूरी रात विरोध करने का ऐलान कर दिया। इसके मद्देनजर बीजेपी विधायक और बीएस येदियुरप्पा सदन में ही रुके हुए हैं। कई विधायक डिनर करने के बाद सदन में ही सोते हुए नजर आए। बता दें कि बीजेपी विधायक प्रभु चव्हाण विधानसभा में बेडशीट और तकिये के साथ पहुंचे। गौरतलब है कि गुरुवार को विधानसभा में दिनभर चले सियासी ड्रामे के बाद भी विश्वास मत पर वोटिंग नहीं हो पाई, जिसके चलते बीजेपी नाराज है।

#WATCH Karnataka: BJP state president BS Yeddyurappa sleeps at the Vidhana Soudha in Bengaluru. BJP legislators of the state are on an over night 'dharna' at the Assembly over their demand of floor test. pic.twitter.com/e4z6ypzJPz

— ANI (@ANI) July 18, 2019