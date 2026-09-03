बागलकोट, कर्नाटक में बुधवार को एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। घटना के समय वहां कक्षाएं चल रही थीं। मुगल्लोल्ली टांडा स्थित स्कूल की कंक्रीट की छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया। छत का मलबा नीचे गिरने से छह छात्र घायल हो गए। हादसे के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई और बच्चों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।

बागलकोट जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गजानन बाले ने बताया कि हादसे में घायल हुए सभी छह छात्रों की हालत ठीक है। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। सभी छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। प्रशासन के अनुसार, छात्रों की स्थिति को लेकर फिलहाल कोई गंभीर चिंता नहीं है।

प्रशासन ने स्कूल की इमारत की स्थिति को गंभीरता से लिया है

हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने स्कूल की इमारत की स्थिति को गंभीरता से लिया है। सीईओ गजानन बाले ने पंचायत राज इंजीनियरिंग विभाग (PRED) के अधिकारियों को स्कूल की क्षतिग्रस्त इमारत की तुरंत मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मरम्मत का काम बिना देरी के शुरू किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों और स्कूल के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

घटना के बाद स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के उप निदेशक (DDPI) भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात की और उनके इलाज की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से बच्चों की सेहत के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। प्रशासन की ओर से छात्रों के इलाज पर नजर रखी जा रही है।

बताया जा रहा है कि कुछ अभिभावक पहले भी स्कूल की इमारत की खराब हालत को लेकर चिंता जता चुके थे। उनका कहना है कि स्कूल की इमारत की समय पर जांच और मरम्मत होनी चाहिए थी। अभिभावकों ने अब प्रशासन से सिर्फ अस्थायी मरम्मत के बजाय इमारत की स्थायी मरम्मत कराने की मांग की है।

अभिभावकों ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की भी अपील की है। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि स्कूल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम तत्काल शुरू कराया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास सड़क पर भारी बारिश के बाद करीब 10 से 12 फीट का गड्ढा बन गया। बुधवार सुबह इसी गड्ढे में एक युवक मोटरसाइकिल लेकर गिर गया। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली तुरंत युवक को गड्ढे से बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। इसके बाद एक क्रेन मंगवाई गई और उसकी मदद से मोटरसाइकिल को बाहर निकाला गया। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद सड़क निर्माण विभाग पर भी सवाल उठने लगे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक