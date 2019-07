कर्नाटक में सियासी उठापटक के बीच विधानसभी स्पीकर केआर रमेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस और जेडीएस के 13 विधायकों के इस्तीफे को लेकर कुमार का कहना है कि 13 में से 8 विधायकों का इस्तीफा नियम के मुताबिक नहीं है। इन विधायकों को पेश होने के समय दिया गया है। उन्होंने राज्यपाल को लिखा है कि वह संविधान का पालन करेंगे। स्पीकर का कहना है कि उनसे किसी भी विधायक ने अबतक मिलने का समय नहीं मांगा है।

जेडीएस ने लगाया आरोप: जेडीएस ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगााया है। जेडीएस का कहना है कि बीजेपी कर्नाटक सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है।जेडीएस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, भाजपा कर्नाटक में विधायकों को खरीदने के लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ट्वीट में लिखा है, जी हां आप सही पढ़ रहे हैं, यह मिजोरम , मणिपुर, और सिक्किम के वार्षिक बजट के बराबर है। मोदी को इतना पैसा कहां से मिलता है , भ्रष्टाचार मुक्त शासन केवल किताबों में है, हकीकत यह है।

Karnataka Assembly Speaker KR Ramesh Kumar:Have written to Governor that none of the rebel MLAs have met me. He has expressed confidence that I’ll uphold constitutional norms. Out of 13 resignations, 8 are not according to law. I’ve given them time to present themselves before me pic.twitter.com/KSNInlGwBX

— ANI (@ANI) July 9, 2019