कर्नाटक चुनाव: बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने डीएमके को दिया समर्थन

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, ऐसे में रज्य में चुनावी गठजोड़ भी धीरे-धीरे आकार लेने लगा है। नए राजनीतिक घटनाक्रम के तहत पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने द्रमुक का साथ देने का ऐलान किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इसकी घोषणा की है। राज्य में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एमके. स्टालिन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘धन्यवाद! हमलोग आपको अपना पूर्ण समर्थन देते हैं।’ दिलचस्प है कि विपक्षी एकता को मजबूत करने की रणनीति के तहत यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात करने वालीं ममता ने कर्नाटक में कांग्रेस के समर्थन की बात नहीं कही। बता दें कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के अलावा भाजपा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी. देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर मुख्य राजनीतिक ताकतें हैं, ऐसे में ममता का द्रमुक के साथ जाने का फैसला चौंकाने वाला है। राज्य में 12 मई को एक चरण में चुनाव होंगे और 15 मई को मतगणना होगी। ओपिनियन पोल में हंग एसेंबली रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने की बात कही है।

Thank you. We extend our full support https://t.co/db0MDl6Ofw

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 25, 2018