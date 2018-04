कर्नाटक चुनाव: सिद्धरमैया की निंदा करने वाले बीजेपी के ऐड पर रोक

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सत्‍तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच टकराव बढ़ गया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी के विज्ञापन तत्‍काल रोक लगा दी है। इसमें मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया की निंदा की गई है। आयोग ने भाजपा के तीन विज्ञापनों पर रोक लगाई है। आयोग का मानना है कि विज्ञापनों में सीएम सिद्धारमैया को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसमें सिद्धारमैया सरकार के दौरान विवादों और कथित भ्रष्‍टाचार के बारे में बताया गया है। दूसरी तरफ, बीजेपी ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने सभी विज्ञापनो को मंजूरी दी थी, जिसके बाद उसे ऑन एयर किया गया था। विपक्षी पार्टी ने कहा कि यदि यह किसी को सूट नहीं करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। हालांकि, विज्ञापनों पर फिलहाल अस्‍थाई रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। ‘रिपब्लिक टीवी’ के अनुसार, आयोग ने सभी टीवी चैनलों, रेडियो, सोशल मीडिया और डिजिटल माध्‍यमों में इन विज्ञापनों के प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता का उल्‍लंघन करार देते हुए आयोग में भाजपा के ऐड कैंपेन की शिकायत की थी।

BJP’s vitriolic agenda stumped as EC bans the venemous advts’ of its Karnataka unit facing imminent defeat!

Truth prevails!!! pic.twitter.com/TSo8RpGtAt

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 27, 2018