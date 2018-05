VIDEO: राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ‘चरित्र’ के बारे में बताया, बताया क्या हैं दोनों का फर्क

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ दिन ही शेष हैं। ऐसे में राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच जुबानी हमले भी बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार एक-दूसरे को कठघड़े में खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बुधवार (3 मई) को बीदर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को पीएम मोदी के ‘चरित्र’ के बारे में बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘मैं आपको उनके (पीएम मोदी) चरित्र के बारे में बताता हूं। मोदीजी जब घबराते हैं तो वह किसी न किसी पर व्यक्तिगत हमला करने लगते हैं। वह किसी भी व्यक्ति की बुराई करना शुरू कर देते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में गलत बोलेंगे…मुझमें और उनमें ये फर्क है। वह मेरे बारे में कुछ भी बोलें, जितना भी उल्टा-सीधा बोलें मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और मेरे मुंह से उन पर व्यक्तिगत हमला कभी नहीं होगा। होगा ही नहीं! चाहे वह कुछ भी बोलें, मेरे बारे में कुछ भी कहें या मेरा कुछ भी करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मैं हिन्दुस्तान का हूं और मैं अपने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला कभी नहीं करने वाला।’

#WATCH: While addressing a rally in Bidar, Rahul Gandhi says, 'No matter what he (PM Modi) says about me, I will never make a personal attack on him as he is the PM of the country, but I can ask him questions.' #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/Ke8gr1Zedj

— ANI (@ANI) May 3, 2018