कर्नाटक चुनाव: सीएम सिद्धारमैया का नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, बोले- ट्रोल की तरह व्यवहार करते हैं पीएम

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के करीब आते ही जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (1 मई) को कर्नाटक में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाना बनाया था। उन्होंने मंच पर सोने को लेकर सीएम सिद्धारमैया पर तंज कसा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अब इस पर पलटवार किया है। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना ट्रोल से कर दी है। सिद्धारमैया ने कहा कि प्रधानमंत्री बेवजह के मुद्दों पर बेहतर तरीके से ध्यान लगाए रहते हैं। स्लीप एपनिया (नींद से जुड़ी समस्या) का ‘मखौल’ उड़ाने के लिए उन्होंने मोदी को एक ‘आम ट्रोल’ करार दिया। सिद्धारमैया ने कहा, ‘स्लीप एपनिया के कारण मुझे कभी-कभार दिन में भी नींद आने लगती है। मैंने इसका इलाज कराया है, लेकिन उन्होंने (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) एक सामान्य ट्रोल की तरह मेरी हालत का मजाक उड़ाया।’ स्लीप एपनिया में अक्सर दिन में नींद आने की समस्या सामने आती है।

4 Something about Namdar & Kaamdar 5 Electrification of 39 villages in 3 years whereas we had already electrified 27,000 villages 6 My sleep apnea that used to induce occasional day time sleepiness. (Now I have treated it but like a common troll he makes fun of my condition.) 2/4

What he did not say:

1 Why is he supporting the mining mafia led by Jandhan Reddy?

2 Why is he not helping us resolve Mahadayi issue?

3 Why is not giving a debt relief package to farmers when Banks can waive 2.71 lakh Cr. of corporate loans?

4 Why are petrol prices rising?

3/4

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) May 1, 2018