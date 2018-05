कर्नाटक चुनाव: बीजेपी ने सार्वजनिक कर दिया सीएम सिद्धारमैया का मोबाइल नंबर

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समीप आते ही सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच तल्खी भी बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का मोबाइल नंबर और निजी ई-मेल आईडी सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने टि्वटर पर इससे जुड़े दस्तावेज पोस्ट कर दिए। दस्तावेज के साथ अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ‘यदि सिद्धारमैया ने अपने मूल हलफनामे में सोशल मीडिया अकाउंट न होने की बात कही थी तो स्वाभाविक तौर उन्हें उन बातों की जानकारी नहीं होती जो उनके नाम पर कही जा रही हैं। शर्मनाक तरीके से कुछ दिनों के बाद ही मुख्यमंत्री को भूल सुधार (करेक्शन) फाइल करनी पड़ी। कांग्रेस चुनावों में हेरफेर कर रही है? कैम्ब्रिज एनालिटिका काम कर रही है?’ अमित मालवीय ने सीएम सिद्धारमैया द्वारा चामुंडेश्वरी सीट के लिए दाखिल हलफनामे को टि्वटर पर पोस्ट किया है। इसमें मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ टि्वटर अकाउंट का भी उल्लेख है।

If @siddaramaiah in his original affidavit had said that he has no social media accounts, then he obviously didn’t know of all that is being said in his name. Embarassingly, days later, CM had to file a correction. Congress manipulating elections? Cambridge Analytica at work? pic.twitter.com/o5oRm5LzH0

— Amit Malviya (@amitmalviya) May 2, 2018