कर्नाटक में कांग्रेस से बढ़ती पार्टी विधायकों की नाराजगी ने जेडीएस- कांग्रेस गठबंधन की सरकार को मुश्किल हालातों में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस विधायक डॉ. उमेश जाधव को वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पद से हटा दिया है। कुमारस्वामी के इस फैसले के बाद इस पद की नई जिम्मेदारी अब प्रताप गौड़ा पाटिल संभालेंगे। यही नहीं इसके साथ ही कर्नाटक में रायचूर से कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा डड्डल को महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

Karnataka: Ahead of the budget session, Chief Minister HD Kumaraswamy removes dissenting Congress MLA Dr Umesh Jadhav from the post of the chairman of the Warehouse Corporation. Pratap Gowda Patil replaces Jadhav pic.twitter.com/UATitjyt1n

— ANI (@ANI) February 8, 2019