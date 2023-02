Hostel Mess का खाना खाकर छात्रों को हुई समस्या, मचा हड़कंप, 137 अस्पताल में भर्ती

मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि खाने की वडह से फूड प्वाइजनिंग, पेट दर्द, लूज मोशन और उल्टी की शिकायत है। छात्रों को सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Mangaluru: मंगलुरु के एक कॉलेज की हॉस्टल मेस के खाने से बिगड़ी छात्रों की तबीयत (फोटो- एएनआई)

Karnataka News: कर्नाटक (Karnataka) के मंगलुरु (Mangaluru) में सोमवार को एक मेडिकल कॉलेज की मेस के खाने से सैकड़ों बच्चों की हालत खराब हो गई। खाने के बाद छात्रों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। यह घटना मंगलुरु के शक्तिनगर इलाके की है। यहां एक निजी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की मेस के खाने से करीब 137 छात्रों की हालत खराब हो गई है। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद छात्रों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन हॉस्टल की वार्डन और स्टाफ से बात करके मामले की जांच कर रही है। सभी छात्र खतरे से बाहर, चिकित्सा अधिकारी ने दी जानकारी मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि खाने की वजह से छात्रों को फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, लूज मोशन और उल्टी की शिकायत है। छात्रों को सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, जिला स्वास्थ्य निरीक्षक डॉ. अशोक का कहना है, "घबराने की जरूरत नहीं है। हम हॉस्टल जाएंगे, वार्डन से बातचीत करेंगे और सब कुछ पता करेंगे। सभी छात्र खतरे से बाहर हैं।" उन्होंने बताया कि लगभग 130 छात्रों का इलाज हो चुका है। इस बीच छात्रों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे और यहां सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकरी के मुताबिक, बीमार छात्रों को पांच अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। 52 छात्रों का इलाज एजे अस्पताल में चल रहा है, 18 केएमसी ज्योति में भर्ती हैं, 14 को यूनिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, 8 सिटी हॉस्पिटल, तीन मंगला और 2 को एफआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

अस्पताल लगी रिश्तेदारों की भीड़ नगर पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने कहा कि पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “लगभग 9 बजे तक लगभग 400-500 लोग शहर के सिटी अस्पताल के सामने एकत्र हो गए। उनमें से ज्यादातर छात्र हैं और बाकी उनके परिवार के सदस्य हैं। सुबह 2 बजे से 100 से अधिक छात्रों ने फूड पॉइजनिंग की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।”

