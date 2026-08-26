Haryana News: हरियाणा के करनाल जिले में दो युवकों के बीच शुरू हुई सोशल मीडिया पर वर्चस्व की जंग अब दो समुदाय और जातीय गुटों के आमने-सामने आने की वजह बन चुकी है। एक तरफ जहां युवक की हत्या के बाद पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक NRI गैंगस्टर का खौफ और बयानबाजी के चलते तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है।

दरअसल, इस मामले की शुरुआत 5 अगस्त की शाम को हुई, जब 25 वर्षीय बीरू वाल्मीकि अपनी स्कूटी से हांसी रोड से गुजर रहा था। तभी बाइक पर आए दो अज्ञात हमलावरों ने बीरू के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सड़क पर दिया धरना

वाल्मीकि समुदाय और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं में भारी रोष फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने करनाल में धरना देकर शहर को ठप कर दिया। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों के गोली के बदले गोली के नारों के बीच भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने कहा, “शाम तक रिजल्ट मिलेगा, कोरे कागज पर दस्तखत करा लो।”

48 घंटे के भीतर मुठभेड़: दो संदिग्ध शूटर ढेर

बीरू की हत्या के महज 48 घंटे के भीतर, 7 अगस्त की सुबह पुलिस ने दो संदिग्ध शूटरों को एक कथित एनकाउंटर में मार गिराया। इसमें पहला शूटर 23 साल का हर्ष था जो कि कला माजरा का निवासी था और रोड़ समुदाय से आता था। इसके अलावा दूसरा शूटर 29 साल का बीरबल था, जो कि कैथल का था और दलित समुदाय से था।

पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर इन दोनों की पहचान शूटरों के रूप में हुई थी। इसके अलावा दुबई से डिपोर्ट कर मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए आरोपी योगेश कपूर ने भी पुलिस पूछताछ में हर्ष और बीरबल का नाम लिया है।

एनकाउंटर पर भड़का रोड़ समुदाय

एनकाउंटर के बाद रोड़ समुदाय में भारी गुस्सा फैल गया। रोड़ समुदाय का आरोप है कि पुलिस ने दबाव में आकर फर्जी एनकाउंटर किया है, क्योंकि एफआईआर में हर्ष और बीरबल का नाम शुरुआती तौर पर दर्ज ही नहीं था। 19 अगस्त को करनाल में रोड़ समुदाय ने एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया।

CBI जांच की मांग

राष्ट्रीय रोड़ महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष निर्मल सिंह स्तौंदी ने कहा: “हमें कोई नौकरी या मुआवजा नहीं चाहिए। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए और जांच पूरी होने तक एसपी का तबादला किया जाए।”

नीलोखेड़ी के कला माजरा गांव में रहने वाले हर्ष के परिवार ने पुलिस के दावों को खारिज कर दिया है। हर्ष बचपन में ही अनाथ हो गया था और 9वीं कक्षा छोड़कर वेल्डिंग का काम करके अपने छोटे भाइयों का पेट भरता था। हर्ष के चाचा बनारसी दास ने उसके जर्जर घर की तरफ इशारा करते हुए कहा: “इस घर की हालत देखिए। क्या यह किसी गैंगस्टर का घर लगता है?” वहीं हर्ष के भाई रोहित का कहना है कि पुलिस द्वारा दिखाया गया सीसीटीवी फुटेज बेहद धुंधला है, जिससे किसी की पहचान करना संभव नहीं है।

सोशल मीडिया, गैंगस्टर और ‘बाप’ बनने की होड़

इस पूरी हिंसा और रंजिश के पीछे विदेश में बैठे 23 वर्षीय गैंगस्टर वंश शर्मा उर्फ ‘शूटर समाना’ का नाम सामने आ रहा है। वंश पर त्रिशूल गैंग से जुड़े होने का आरोप है। बीरू वाल्मीकि और वंश शर्मा के बीच विवाद की शुरुआत जेल के दौरान हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर गाली-गलौज और “करनाल का बाप कौन है” को लेकर बहस शुरू हो गई। बीरू की हत्या के बाद वंश शर्मा ने इंस्टाग्राम पर इसकी जिम्मेदारी ली और मारे गए दोनों शूटरों को ‘शहीद’ बताया।

बीरू के परिवार का रुख

बीरू के पिता टोनी और चचेरे भाई रवि सौदा ने पुलिस एनकाउंटर का समर्थन किया है। बीरू के परिवार ने कहा, “अगर बीरू ने किसी की हत्या की होती, तो उसके साथ भी यही होना चाहिए था।” परिवार के अनुसार, बीरू ने हत्या से एक हफ्ते पहले धमकी भरे विदेशी कॉल आने पर साइबर सेल में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया।

तनाव के बीच कानून व्यवस्था की परीक्षा

करनाल में इस घटना के बाद विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक और सामाजिक खींचतान जारी है। जहां एक तरफ वाल्मीकि और रोड़ समुदाय अपनी मांगों पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय पंजाबी और जाट समुदाय के लोग भी प्रशासनिक भूमिकाओं पर बंटे नजर आ रहे हैं।

स्थानीय अधिवक्ता गौरव हंडूजा ने कहा, “केवल इसलिए एनकाउंटर को सही नहीं ठहराया जा सकता कि मारे गए लोग आरोपी थे, और न ही केवल जाति के आधार पर हत्या की जांच को खारिज किया जा सकता है। असल समस्या सोशल मीडिया पर अपराध, हथियारों और गैंगस्टर कल्चर का महिमामंडन है।” फिलहाल, पुलिस प्रशासन के लिए करनाल में शांति बनाए रखने और मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचने की चुनौती बनी हुई है।

गुरुग्राम में सोमवार को हुई करीब 2 घंटे की बारिश ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। जगह-जगह जलभराव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के सबसे अमीर शहर गुरुग्राम के सबसे महंगे इलाके में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। गुरुग्राम के फेमस गोल्फ कोर्स रोड पर भी घुटनों से ऊपर पानी भर गया है। हैरानी वाली बात यह है कि इस इलाके में अपार्टमेंट 85 करोड़ तक के बिकते हैं। पढ़िए पूरी खबर…