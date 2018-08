सावन का महीना आते ही कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगती है। देश की राजधानी दिल्‍ली से भी बड़ी तादाद में कांवड़िया गुजरते हैं। इसके कारण यातायात को सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंध करना पड़ता है। इसके बावजूद झड़प की घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। ऐसा ही एक वाकया दिल्‍ली के मोती नगर में हुआ। पुलिस ने बताया कि एक वाहन चूक से एक कांवड़िये को छूकर निकल गया था। इस घटना से कांवड़ियों का गुस्‍सा फूट पड़ा और वे तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। एक शख्‍स ने बाद में कार को रोका और उसकी खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ डाला और फिर पलट दी। पुलिस की मानें तो कार महिला चला रही थी और उसमें उनका एक पुरुष मित्र भी सवार था। कांवड़ियों और कार सवार शख्‍स के बीच झड़प भी हुई। डीसीपी (पश्चिमी दिल्‍ली) विजय कुमार ने बताया कि इस मामले में महिला कार चालक या उनके पुरुष मित्र की ओर से शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। डीसीपी ने कहा, ‘पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आईपीसी की विभिन्‍न धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को अभी तक उस कांवड़ि‍ये के बारे में जानकारी मिली है जो कथित तौर पर घायल हुआ था या जिसे छूकर कार निकली थी।’

violent #kaanwars in #delhi Moti Nagar on Tuesday. @DelhiPolice says these kaawarias got angry as one of them was accidently brushed past by the car driven by a 25-year-old female. @IndianExpress pic.twitter.com/sVwwBfEdFv

