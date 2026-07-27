सावन (श्रावण) का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा का जोर खासतौर पर यूपी और उत्तराखंड इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों की सरकारें इस यात्रा को लेकर खास तैयारियां करती हैं।

24 घंटे कैमरों से होगी निगरानी

यूपी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। इस साल कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों पर खास नजर रखी जाएगी। इसके लिए सरकार ने जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं।

अधिक संख्या में चलेंगी यूपी रोडवेज बसें

इसके अलावा कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार और दूसरे खास रास्तों पर और अधिक बसों के संचालन का फैसला उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (UPSRTC) ने लिया है। बस स्टेशनों पर सुविधाएं बेहतर करने को लेकर भी सरकार की ओर से खास व्यवस्था की गई है।

कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों कांवड़ यात्री महीने भर चलने वाली श्रावण तीर्थयात्रा के लिए सड़कों पर उतरेंगे, इसलिए सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (UPSRTC) को श्रावण महीने में यात्रियों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद में कांवड़ रूट पर बस सर्विस बढ़ाने और बस स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने का निर्देश दिया है।

बसों का संचालन रहेगा कैमरों की निगरानी में

राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि कांवड़ियों का आना-जाना आसान रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी तीर्थयात्रा में रुकावट डाले बिना जारी रहें। UPSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि यात्रा शुरू होने से लेकर खत्म होने तक हर रीजनल हेडक्वार्टर पर 24×7 कंट्रोल रूम चालू रहेगा। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम बस ऑपरेशन पर नजर रखेंगे और जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और ऑपरेशनल दिक्कतों पर रियल टाइम में जवाब देंगे।

इन रूटों पर बढ़ाई जाएगी बसों की सर्विस

उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन खास तौर पर हरिद्वार रूट पर और बसें लगाएगा, जहां उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा कांवड़ यात्री आते हैं। लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने वाले रूट पर भी डिमांड के हिसाब से सर्विस बढ़ाई जाएंगी। अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि कांवड़ रूट पर बस स्टेशनों पर पीने का पानी, साफ टॉयलेट, बैठने की सही जगह, पूछताछ काउंटर, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, खाने के स्टॉल और साफ-सफाई की सही व्यवस्था हो, ताकि ज्यादा यात्रियों की जरूरत को पूरा किया जा सके।

मेरठ जोन में पुलिस की तैनाती बढ़ी

बस सर्विस के अलावा यूपी सरकार सुरक्षा के लिहाज से भी कई ठोस कदम उठा चुकी है। कांवड़ यात्रा के दौरान संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती अधिक संख्या में रहेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और तुरंत पुलिस मदद देने के लिए मेरठ जोन में चार टेम्पररी पुलिस स्टेशन और 58 टेम्पररी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। मेरठ जोन के DIG कलानिधि नैथानी ने कहा कि ये टेम्पररी स्टेशन और चौकियां कांवड़ रूट और मेला ग्राउंड पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ को मैनेज करने, इमरजेंसी में पुलिस की तुरंत मदद करने और श्रद्धालुओं को तुरंत मदद देने के मकसद से बनाई गई हैं। मेरठ में नौ, बुलंदशहर में 17, बागपत में 11 और हापुड़ में 21 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं।

कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार की ओर से की जाने वाली अन्य प्रमुख तैयारियां

अधिकारियों के मुताबिक, जिला प्रशासन द्वारा जारी डायवर्जन प्लान को WhatsApp ग्रुप, टेलीफोन नेटवर्क और दूसरे कम्युनिकेशन चैनलों के ज़रिए सभी संबंधित इलाकों में तुरंत बताया जाएगा ताकि बस सर्विस में कम से कम रुकावट आए। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। DJ साउंड और कांवड़ की ऊंचाई के नियम भी तय किए गए हैं। CCTV कैमरों, ड्रोन और पुलिस पेट्रोलिंग से निगरानी बढ़ाने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जिलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह तीर्थयात्रा को आसानी से चलाने के लिए पीने का पानी, टॉयलेट, स्ट्रीट लाइटिंग, हेल्थ कैंप, फूड सेफ्टी, साफ-सफाई और पड़ोसी राज्यों और कांवड़ एसोसिएशन के साथ करीबी तालमेल पक्का करें। श्रद्धालुओं को रूट और आस-पास की सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए हर यूनिट पर QR कोड लगाए जाएंगे। सभी चौकियों पर हेल्प डेस्क और फर्स्ट-एड की सुविधाएं मौजूद हों, यह पक्का करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

सहारनपुर में रूट डायवर्जन और 24 घंटे बिजली व्यवस्था, भक्तों के लिए 15 हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे

सहारनपुर में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक 13 दिन तक चलने वाली कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला पुलिस एवं प्रशासन, सामाजिक एवं धार्मिक संगठन हरिद्वार गंगा जल लेने जाने और लौटने के दौरान मार्ग में जगह-जगह स्वागत को शिविरों के आयोजन को अंतिम रूप देने में लगा है। जहां भोले के भक्तों को सात्विक भोजन, स्वच्छ पीने का पानी, चिकित्सकीय सुविधा और मार्ग में बिना बाधा एवं अवरोधों के सुगमतापूर्वक यात्रा, विद्युत व्यवस्था उत्कृष्ट स्तर पर प्रदान की जाएगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…