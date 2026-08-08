गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते 12 अगस्त तक स्कूल बंद हैं। 10 दिन की इस छुट्टी का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर भी दिखाई देने लगा है। स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं और व्हाट्सऐप के जरिए पढ़ाई का काम भेजने की व्यवस्था की है, लेकिन कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है या उन्हें फोन लगातार उपलब्ध नहीं रहता। ऐसे में शिक्षक की मदद के बिना पढ़ाई जारी रखना उनके लिए चुनौती बन गया है।

मकनपुर की कक्षा 9 की छात्रा रुकसाना भी ऐसे ही बच्चों में शामिल है। घर में सिर्फ एक फोन है, जो उसकी मां काम पर अपने साथ ले जाती हैं। रुकसाना के मुताबिक, उसने 3 अगस्त के बाद से स्कूल के व्हाट्सऐप ग्रुप पर कोई नया मैसेज नहीं देखा है।

शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे रुकसाना उठी। उसने जल्दी-जल्दी नाश्ता किया और अपनी मां के साथ काम पर चली गई। उसकी मां आसपास की कोठियों में बर्तन साफ करने का काम करती हैं। आम दिनों में इस समय रुकसाना स्कूल में होती और पढ़ाई कर रही होती। कक्षा 9 की छात्रा रुकसाना होम साइंस और म्यूजिक पढ़ती है। लेकिन कांवड़ यात्रा के कारण स्कूल बंद होने से अब उसे अपनी पढ़ाई खुद ही जारी रखनी पड़ रही है।

बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी रुकसाना ने कहा, “टीचर स्कूल के व्हाट्सऐप ग्रुप पर पढ़ाई का काम भेजते रहते हैं, लेकिन मैंने 3 अगस्त के बाद से कोई मैसेज नहीं देखा है। मैं किताबों से पढ़ती हूं… अगर फोन ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं?”

घर में सिर्फ एक ही फोन है, जो उसकी मां के पास रहता है। वह उसे काम पर अपने साथ ले जाती हैं और देर से घर लौटती हैं।

4 अगस्त को गाजियाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के सभी स्कूलों को 12 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया था। इसके पीछे अलग-अलग रास्तों से बड़ी संख्या में कांवड़ियों के गुजरने और छात्रों की सुरक्षा को वजह बताया गया था।

कई स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं या व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए पढ़ाई का काम भेज रहे हैं। लेकिन बहुत से बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। कुछ बच्चों को फोन लगातार उपलब्ध नहीं रहता और कई बच्चों के पास ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है, जो उन्हें पढ़ाई में समझाने में मदद कर सके।

‘टीचर मेरी मदद करते थे, लेकिन अब…’

मकनपुर से करीब आधा किलोमीटर दूर ज्ञान खंड-3 में कक्षा 7 के छात्र अरुण कनौजिया गणित का एक सवाल हल कर रहे थे। हालांकि उन्हें गणित बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन स्कूल में उनके शिक्षक उनकी मदद किया करते थे।

अरुण के तीन और भाई-बहन हैं। ऐसे में पिता के फोन पर स्कूल का व्हाट्सऐप ग्रुप देखने का मौका उन्हें दोपहर 3:30 बजे ही मिल पाता है।

उन्होंने कहा, “मेरे पिता जिम में काम करते हैं। वह सुबह 5 बजे घर से निकल जाते हैं और दोपहर 3 बजे वापस आते हैं। इसके बाद मैं शाम 4:30 बजे तक पढ़ाई करता हूं। फिर मेरा भाई, जो कक्षा 9 में है, फोन इस्तेमाल करता है।” उन्होंने बताया कि उनकी मां के पास बटन वाला साधारण फोन है।

गणित में ‘HCF’ और ‘LCM’ की पढ़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि इसे समझने के लिए उन्होंने ChatGPT की मदद ली।

उन्होंने ChatGPT पर लिखा, ‘Find Product 29.0 X 31.8’ और फिर मिले जवाब को अपनी कॉपी में लिख लिया।

उन्होंने बताया कि दूसरे विषयों के लिए शिक्षक किताब के पन्नों की तस्वीरें भेजते हैं और उन पैराग्राफ को भी चिन्हित कर देते हैं, जिन्हें उन्हें पढ़ना होता है।

उन्होंने कहा, “समस्या यह है कि मैं विषय को समझ नहीं पा रहा हूं। अगर मैं कक्षा में होता तो हाथ उठाकर अपनी परेशानी पूछ सकता था और अपनी शंकाएं दूर कर सकता था।”

अरुण का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला है।

जहां रुकसाना और अरुण को स्कूल से पढ़ाई का काम मिल रहा है, वहीं कुछ गलियों की दूरी पर रहने वाले तीन भाइयों को स्कूल बंद होने के बाद से कोई काम नहीं मिला है।

तीनों ज्ञान खंड-3 के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उनके पिता राशिद (30) पेंटर का काम करते हैं। वह अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, “मेरा बड़ा बेटा कक्षा 8 में है। उसने एक महीने तक नियमित पढ़ाई की थी… अब 10 दिन की इस छुट्टी के बाद वह जो कुछ पढ़ाया गया है, उसे भूल जाएगा।”

यह परिवार बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है। राशिद ने कक्षा 3 में पढ़ने वाले अपने सबसे छोटे बेटे की ओर देखते हुए कहा, “अगर वे अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? सर्दियों में जब प्रदूषण के कारण स्कूल बंद होते थे, तब शिक्षक रात 10 बजे तक ऑनलाइन कक्षाएं लेते थे… कभी-कभी ये कक्षाएं आधी रात तक चलती थीं। लेकिन अगर स्कूल से पढ़ाई का काम ही नहीं मिलेगा तो वे क्या करेंगे?”

बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल यह तय करते हैं कि किस माध्यम का इस्तेमाल करना है। इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा सकती हैं, ऑनलाइन पढ़ाई का काम भेजा जा सकता है या छुट्टी शुरू होने से पहले ही छात्रों को काम दिया जा सकता है।

उन्होंने कहा, “हमने निर्देश दिए हैं कि बच्चों को होमवर्क दिया जाए, ताकि हर बच्चा निपुण यानी कुशल बने और ऐसी छुट्टियों के बावजूद कक्षा के स्तर के अनुसार उसकी पढ़ाई का स्तर बना रहे।”

उन्होंने बताया कि स्कूलों की नियमित निगरानी स्टेट रिसोर्स ग्रुप (SRG) और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स (ARP) दोनों करते हैं। इनकी जिम्मेदारी स्कूलों का दौरा करने और छात्रों की पढ़ाई का आकलन करने की भी है। मकनपुर में वापस लौटने तक बारिश कुछ कम हो चुकी थी। रुकसाना फिर अपने रास्ते पर चल पड़ी। वह मुस्कुराते हुए बोली, “स्कूल खुलने से एक दिन पहले मैं पूरी रात बैठकर अपना सारा काम पूरा कर लूंगी।”

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भारत आस्थाओं का देश है। यहां कांवड़ यात्रा भी निकलती है, अज़ान भी होती है, मंदिरों में जागरण भी होते हैं, गुरुद्वारों में कीर्तन भी और चर्चों में प्रार्थनाएं भी। इन सभी को संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। लेकिन क्या धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह भी है कि आम नागरिक की दिनचर्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवाजाही प्रभावित हो? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक