कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मेरठ पुलिस ने सोमवार को पचास से ज्यादा डीजे ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि वो सख्ती से राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें।

मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने सोमवार को कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले डीजे सिस्टम की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने डीजे संचालकों को साउंड लेवल भी निर्धारित सीमा में रखने का निर्देश दिया।

विनायक गोपाल भोसले ने यह भी कहा कि डीजे ऑपरेटर कांवड़ यात्रा का शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने में जिला प्रशासन की मदद करें और यात्रा के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ गाने या ऑडियो कंटेंट न बजाएं, जिनसे धार्मिक या सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता हो।

ट्रैफिक का भी रखें ख्याल

उन्होंने डीजे ऑपरेटर्स से यह भी कहा कि वह यह भी ध्यान रखें कि उनके वाहनों से ट्रैफिक न रुके और सड़कों पर अनावश्यक भीड़ न बढ़े। डीजे ऑपरेटर्स से कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा तय किए गए मार्गों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।

मुजफ्फरनगर में यातायात व्यवस्था बदली, अस्थायी थाना भी बनाया

कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक अस्थायी थाना भी स्थापित किया गया है।

मुजफ्फरनगर के एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे का एक हिस्सा सिर्फ कांवड़ियों के आवागमन के लिए रिजर्व रहेगा।

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए 30 जुलाई से दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे और गंगा नहर मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके बाद चार अगस्त से 12 अगस्त तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लागू रहेगी।

एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर रामपुर तिराहे पर तुरंत प्रभाव से एक अस्थायी थाना स्थापित किया गया है जिसके प्रभारी उप निरीक्षक सुभाष चंद होंगे। उन्होंने बताया कि उनके साथ 18 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

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कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और तुरंत पुलिस मदद देने के लिए मेरठ जोन में चार टेम्पररी पुलिस स्टेशन और 58 टेम्पररी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।