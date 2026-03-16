उत्तर प्रदेश के कानपुर में 30 साल की एक महिला ने कथित तौर पर शनिवार को अपने घर पर आत्महत्या कर ली। महिला की पहचान आरती (उर्फ एकता) के तौर पर हुई है। उसने अपने पीछे एक दुखद वाट्सऐप स्टेटस वीडियो छोड़ा है, जिसमें उसने अपने दिवंगत पति के बिना न जी पाने की बात कही है।

पुलिस ने रविवार को बताया कि 30 साल की एक महिला ने कथित तौर पर कानपुर स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, महिला के पति का दो हफ्ते पहले लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। पुलिस ने बताया कि घटना के समय महिला घर पर अकेली थी। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता, आरती उर्फ ​​एकता के एक रिश्तेदार ने शनिवार को उसके वाट्सऐप स्टेटस पर पोस्ट किया गया एक वीडियो देखा।

पति के बिना जीवित नहीं रह पाएगी

वीडियो में महिला को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था, और हालांकि उसने उस दुख को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह अपने पति के बिना जीवित नहीं रह पाएगी। पुलिस ने बताया कि वीडियो में महिला बार-बार कह रही है कि वह अकेले जीवन नहीं बिता पाएगी।

वीडियो के अनुसार, महिला ने यह भी कहा कि उसका अंतिम संस्कार विधि-विधान से किया जाना चाहिए। इस घटना की पुष्टि करते हुए, उन्नाव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि महिला के रिश्तेदारों ने पुलिस को इस वीडियो के बारे में सूचित किया।

पुलिस ने बताया कि जब वे PD नगर इलाके में स्थित महिला के घर पहुंचे, तो वह कथित तौर पर घर के अंदर फंदे से लटकी हुई मिली। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पति, आलोक उर्फ ​​बबलू का 2 मार्च को निधन हो गया था।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटना जिले के बर्रा क्षेत्र की है। महिला की पहचान जिला आपूर्ति विभाग में सहायक लिपिक की पत्नी श्रद्धा के रूप में हुई है। महिला ने मौत से पहले मोबाइल पर स्टेटस लगाया था, जिसमें लिखा था ‘हम जो करते हैं, खुलेआम करते हैं।’ मौत की खबर सुनकर महिला के घरवाले उसके ससुराल आए और जमकर हंगामा किया। पूरी खबर पढ़ें…

Disclaimer: आत्महत्या एक गंभीर समस्या है। यदि आप या आपके कोई परिचित तनाव, अवसाद या किसी भी प्रकार के मानसिक संकट से गुजर रहे हैं, तो कृपया मदद मांगें। आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

Aasra (आसरा): 91-9820466726 (24×7 उपलब्ध)

Vandrevala Foundation: 1860 2662 345 / 9999 666 555

Kiran (सरकारी हेल्पलाइन): 1800-599-0019