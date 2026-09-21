उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर हैं, सभी राजनीतिक दल चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने राजनीतिक बातों के अलावा मजकिया अंदाज में दिखे।

उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से कहा कि ओवैसी लोगों से अपनी पत्नियों से प्यार का इजहार करें। इसका एक वीडियो में सामने आया है।

तीनों टाइम करें इजहार- ओवैसी

उन्होंने कहा कि तीनों टाइम बीवी से प्यार का इजहार करते रहें और फिर उन्हें वोट करें। शादीशुदा मर्दों को पत्‍नी से समय-समय पर अपने प्‍यार का इजहार करते रहना चाहिए। इससे पति-पत्‍नी के बीच मोहब्‍बत व सम्‍मान बना रहता है।

वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले अपनी पत्नियों को आंख में आंख डालकर एक जुमला जरूर बोलना- आई लव यू माई डियर। उन्होंने लोगों से पूछते हुए कहा कि बोलेंगे? फिर आगे कहा कि शर्माएंगे तो नहीं न, बोलेंगे न, बोलना, डरना नहीं बाबू।”

‘प्यार किया तो डरना क्या..’

आगे फिर दोहराते हुए कहा, “सुबह, दोपहर और शाम में, क्या बोलना कि आई लव माय डियर। जनसभा में से किसी ने कहा आई लव यू ओवैसी साहब तो उन्होंने कहा, वो आई लव यू, यू लव मी। सब मालूम मुझे, मगर मेरे लव में थोड़ा वोट भी डालो। यहां तो न मालूम वो भानमती का क्या पिटारा है कि वोट डालते समय आप सोचते की क्या करना भाई, बेखौफ होकर वोट डालना, वो गाना है कि जब प्यार किया तो डरना क्या..छुप-छुप के आहें भरना क्या।”

लगवाए आई लव मोहम्मद के नारे भी

आगे उन्होंने आई लव मोहम्मद का नारा लगवाते हुए कहा, “जब प्यार करते मजलिस से तो दिख खोलकर बोलो- आई लव मोहम्मद।”

चुनावी तैयारियों के लेकर एक्टिव

AIMIM प्रमुख इन दिनों यूपी पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्हें इस बार उम्मीद है कि उम्मीदवार विधानसभा जरूर पहुंचेंगे। ओवैसी ने कहा कि उनका दौरा चुनावी तैयारियों के सिलसिल में हैं। उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यूपी में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, लेकिन उसे केवल वोट बैंक तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उन्हें राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व में बढ़ना चाहिए।

2 अक्टूबर को हो सकता है गठबंधन का ऐलान

ओवैसी ने यूपी में गठबंधन को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी पार्टी इस पर 2 अक्टूबर तक अपना रुख साफ करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि समान विचार रखने वाले दलों के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बनाने की संभावना खुली हुई है।

सभा में उन्होंने कहा कि जो पार्टी यूपी में भाजपा को वापस आने से रोकना चाहते हैं, वे एआईएमआईएम के साथ बात कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को रोकना किसी अकेले एक पार्टी के लिए संभव नहीं है। कानपुर की सभा में उन्होंने कानपुर कैंट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार को मैदान में उतरने की बात भी कहा।

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एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह उन पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने से रोकना चाहती हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें