Kanpur SP MLA: अखिलेश यादव से मिलने के बाद इरफान सोलंकी की मुश्किलों में इजाफा, बदल गई जेल

Allegation on Irfan Solanki: सोलंकी के खिलाफ कानपुर में पिछली आठ नवंबर को नजीर फातिमा नाम की एक महिला के घर में आगजनी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। कई दिनों तक फरार रहने के बाद सोलंकी ने इस माह की शुरुआत में आत्मसमर्पण कर दिया था।

Action: कानपुर जिला जेल से विधायक इरफान सोलंकी को महराजगंज जिला जेल ले जाती पुलिस। (फोटो- पीटीआई)

